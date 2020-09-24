"Со мной все в порядке, условия терпимые". Белорусская оппозиционерка Колесникова написала письмо родным

Арестованная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова в письме, которое шло из СИЗО Жодино в Минск полторы недели, попросила белорусов не сдаваться.

Колесникова: Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим Фото: EPA

Отец Марии Колесниковой получил от нее письмо с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте. Об этом написала сестра Колесниковой Татьяна Хомич в Facebook 24 сентября.

По ее информации, письмо из Жодино в Минск шло полторы недели.

"Вот несколько цитат из письма. "Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим. Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех", – сказано в посте.

Оппозиционерка попросила белорусов не сдаваться.

"Эти все, кто меня похищал, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка", – подчеркнула Колесникова.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 12 сентября ее вывезли из Минска в СИЗО города Жодино.

16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет).

18 сентября Колесниковой продлили арест до 8 ноября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.