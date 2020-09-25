В Минске задержали адвоката оппозиционерки Колесниковой

Адвоката арестованной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмилу Казак задержали в Минске по административному делу, детали которого ее защитникам неизвестны.

24 сентября в Минске задержали адвоката арестованной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмилу Казак. Об этом сообщило издание TUT.BY.

Адвокат перестала выходить на связь днем после встречи с коллегой. Казак направлялась в суд, но не появилась там.

Вечером стало известно, что она задержана за административное правонарушение. По словам защитника Казак Виктора Мацкевича, женщина находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. По какой именно статье проводилось задержание, он не знает.

25 сентября Казак намерены избрать меру пресечения, отмечают "Белорусские новости".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

7 сентября в Минске задержали Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

Колесникову подозревают в попытке захвата власти.

14 сентября адвокат представителя объединенной оппозиции Беларуси Людмила Казак сообщила об ухудшении состояния здоровья Колесниковой.