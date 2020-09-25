ГОРДОН
 
 
МИР

В Минске задержали адвоката оппозиционерки Колесниковой

Адвоката арестованной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмилу Казак задержали в Минске по административному делу, детали которого ее защитникам неизвестны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Казак задержали, когда она направлялась в суд
Казак задержали, когда она направлялась в суд
Фото: tut.by

24 сентября в Минске задержали адвоката арестованной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмилу Казак. Об этом сообщило издание TUT.BY.

Адвокат перестала выходить на связь днем после встречи с коллегой. Казак направлялась в суд, но не появилась там.

Вечером стало известно, что она задержана за административное правонарушение. По словам защитника Казак Виктора Мацкевича, женщина находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. По какой именно статье проводилось задержание, он не знает.

25 сентября Казак намерены избрать меру пресечения, отмечают "Белорусские новости".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

7 сентября в Минске задержали Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

Колесникову подозревают в попытке захвата власти.

14 сентября адвокат представителя объединенной оппозиции Беларуси Людмила Казак сообщила об ухудшении состояния здоровья Колесниковой.

Теги: Беларусь, задержание, акции протеста, Мария Колесникова, протесты в Беларуси, Людмила Казак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
  Don't Chase The Dead. Мерилин Мэнсон выпустил клип со звездой "Ходячих мертвецов" Ридусом. Видео
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS