Полутайные "инаугурации" не придают легитимности Лукашенко – МИД Норвегии

Норвегия присоединилась к странам, заявившим о нелегитимности президентства Александра Лукашенко. Государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен в своем заявлении указал на то, что "инаугурация" Лукашенко лишь усилит политический кризис в Беларуси.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что непрозрачные выборы и тайная "инаугурация" Александра Лукашенко только углубляют политический кризис в стране. Такое заявление опубликовал в Twitter 24 сентября государственный секретарь ведомства Аудун Халворсен.

"Полутайные "инаугурации" не придают легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Норвегии повторяет свой призыв к властям страны воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", – заявил Халворсен.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair. — Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне продолжающихся массовых акций протеста в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы. В итоге были задержаны 259 человек.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Сенат США в своем заявлении указал на отставку Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".