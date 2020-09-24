ГОРДОН
 
 
МИР

"Пусть у разведчиков своих спросят, почему они им не доложили". Лукашенко прокомментировал критику некоторыми странами его тайной инаугурации

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, на его инаугурацию 23 сентября было приглашено около 2 тыс. человек.

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Беларуси прошли по закону
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Беларуси прошли по закону
Скриншот: Информационное агентство БелТА / YouTube

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Китая Цуй Цимином 24 сентября прокомментировал упреки со стороны некоторых западных стран по поводу его тайной инаугурации, которая прошла накануне. Об этом он сказал в эфире телеканала БЕЛТА.

"Какая-то обида, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств, вообще кого-то, предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. Критика только одна: не та тайна, не то таинство..." – сказал он.

Лукашенко заявил, что на инаугурацию было приглашено около 2 тыс. человек вместе с военными и удержать это в тайне было практически невозможно.

"Если они [страны, которые выступили с критикой тайной инаугурации Лукашенко] этого не знали, так где же разведка, где ЦРУшники, немецкая разведка... Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Пусть у разведчиков своих спросят, почему они им не доложили", – сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что все мероприятия, связанные с проведением президентских выборов в Беларуси, якобы проходили по закону.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, разведка, инаугурация, президент, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Беременна". Пользователи Instagram заявили, что жена Monatik ждет ребенка
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
Арзуманян рассказал, почему его жена вынуждена была сделать три аборта
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
  "Он оказался не тот". Королева спустя 10 дней после заявления мужа об измене презентовала трек "Красная помада". Видео
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
"Боже мой, какая вкусная картина". Астафьева показала авторскую живопись в стиле гиперреализма
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
  Назван фильм, который будет представлять Украину на 93-й церемонии "Оскар"
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
Волочкова заявила, что ее 15-летняя дочь живет взрослой жизнью
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS