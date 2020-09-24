"Пусть у разведчиков своих спросят, почему они им не доложили". Лукашенко прокомментировал критику некоторыми странами его тайной инаугурации

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, на его инаугурацию 23 сентября было приглашено около 2 тыс. человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Китая Цуй Цимином 24 сентября прокомментировал упреки со стороны некоторых западных стран по поводу его тайной инаугурации, которая прошла накануне. Об этом он сказал в эфире телеканала БЕЛТА.

"Какая-то обида, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств, вообще кого-то, предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. Критика только одна: не та тайна, не то таинство..." – сказал он.

Лукашенко заявил, что на инаугурацию было приглашено около 2 тыс. человек вместе с военными и удержать это в тайне было практически невозможно.

"Если они [страны, которые выступили с критикой тайной инаугурации Лукашенко] этого не знали, так где же разведка, где ЦРУшники, немецкая разведка... Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Пусть у разведчиков своих спросят, почему они им не доложили", – сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что все мероприятия, связанные с проведением президентских выборов в Беларуси, якобы проходили по закону.