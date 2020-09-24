"Пусть у разведчиков своих спросят, почему они им не доложили". Лукашенко прокомментировал критику некоторыми странами его тайной инаугурации

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Китая Цуй Цимином 24 сентября прокомментировал упреки со стороны некоторых западных стран по поводу его тайной инаугурации, которая прошла накануне. Об этом он сказал в эфире телеканала БЕЛТА.
"Какая-то обида, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств, вообще кого-то, предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. Критика только одна: не та тайна, не то таинство..." – сказал он.
Лукашенко заявил, что на инаугурацию было приглашено около 2 тыс. человек вместе с военными и удержать это в тайне было практически невозможно.
"Если они [страны, которые выступили с критикой тайной инаугурации Лукашенко] этого не знали, так где же разведка, где ЦРУшники, немецкая разведка... Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Пусть у разведчиков своих спросят, почему они им не доложили", – сказал он.
При этом Лукашенко заявил, что все мероприятия, связанные с проведением президентских выборов в Беларуси, якобы проходили по закону.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.
Верховная Рада Украины официально осудила действия белорусских властей.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.
После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты.
Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.