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"Особое удивление вызывает поведение украинских соседей". МИД Беларуси прокомментировал реакцию в мире на инаугурацию Лукашенко

Украина и ряд других стран не признали Александра Лукашенко президентом Беларуси после его инаугурации. В ответ МИД Беларуси заявил, что сомнения в его легитимности не отражают мнения большинства международного сообщества.

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В МИД Беларуси заявили, что инаугурация Лукашенко была законной
В МИД Беларуси заявили, что инаугурация Лукашенко была законной
Фото: МИД Беларуси / Facebook

МИД Беларуси ответил на ряд заявлений представителей других стран относительно инаугурации Александра Лукашенко на новый срок президентства в Беларуси. Комментарий размещен 24 сентября на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета, сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны", – говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что "белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров".

"Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества", – отметили в МИД.

В ведомстве выделили реакцию Киева на инаугурацию Лукашенко.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны", – объяснили белорусские дипломаты.

Они заявляют, что Беларусь "продолжит поддерживать братский украинский народ".

МИД Беларуси подчеркнул, что инаугурация Лукашенко 23 сентября была "в соответствии с нормами белорусского законодательства".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификаций результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, инаугурация, МИД Беларуси, акции протеста, протесты в Беларуси
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