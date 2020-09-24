Лукашенко в Беларуси поддерживает 3% населения – Вероника Цепкало

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало считает, что уход Александра Лукашенко, устроившего тайную инаугурацию, – вопрос времени.

Александр Лукашенко, которому устроили тайную инаугурацию на должность президента, покинет пост главы государства. Такое мнение белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало выразила "Немецкой волне" в интервью, которое было опубликовано 23 сентября.

"Это политически мертвый человек, потому что у него нет поддержки внутри страны и нет поддержки на международной арене. Мы видим, что Европарламент объявил его персоной нон грата и что выборы в Беларуси были названы депутатами Европарламента нелегитимными. Я не знаю ни одного руководителя государства, который бы управлял им, имея три процента поддержки населения. Уход Лукашенко – вопрос времени", – сказала она.

Оппозиционерка отметила, что уход Лукашенко даст возможность провести новые выборы.

"Мы предполагаем, что он получил 10-13%. А после событий 9-11 августа его рейтинг упал до трех процентов, я думаю. Так что нас надо называть большинством - большинство белорусов за смену власти, за перемены в стране. И за новые президентские выборы, к которым будут допущены все альтернативные кандидаты, включая всех тех, кто сейчас находится в тюрьмах", – объяснила Цепкало.

Она заявила, что ухода Лукашенко ждет "весь народ Беларуси".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификаций результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.