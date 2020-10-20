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"Такого, как я, может больше не быть". Лукашенко пообещал не баллотироваться в президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО КГБ пообещал больше не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. По словам белорусского оппозиционера Юрия Воскресенского, он заявил всем участникам круглого стола, что наелся президентства.

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Фото: ЕРА

Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты Беларуси. Об этом бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский рассказал в интервью порталу TUT.BY, которое опубликовали 20 октября.

Воскресенский был на встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Он вышел на свободу 11 октября, на следующий день после встречи с Лукашенко. До этого два месяца Воскресенский провел в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках.

"Он [Лукашенко] дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок. Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты. Он сказал, что строил Беларусь так, как это видел, что не считает, что делал плохо – вылизал все малые города, сохранил промышленный потенциал, и попросил улучшить ситуацию – закрепить демократические изменения в основном законе", – сказал Воскресенский. 

"Потому что я знаю, что такого, как я, президента – честного, искреннего и не коррупционера – может больше не быть", – цитирует Воскресенский слова Лукашенко.

Воскресенский не смог ответить на вопрос журналиста портала, нет ли у него ощущения, что Лукашенко превратил страну в ГУЛАГ.

Лукашенко 10 октября посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные.

В этот день впервые за 134 дня лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с мужем, который был арестован за "нарушение общественного порядка" на пикете.

По итогам встречи директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Также из под стражи освободили белорусского юриста Илью Салея и Власову. Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко. 

По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
 
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.
 
Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, политзаключенные, протесты в Беларуси
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