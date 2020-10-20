"Такого, как я, может больше не быть". Лукашенко пообещал не баллотироваться в президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с оппозиционерами в СИЗО КГБ пообещал больше не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. По словам белорусского оппозиционера Юрия Воскресенского, он заявил всем участникам круглого стола, что наелся президентства.

Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты Беларуси. Об этом бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский рассказал в интервью порталу TUT.BY, которое опубликовали 20 октября.

Воскресенский был на встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ. Он вышел на свободу 11 октября, на следующий день после встречи с Лукашенко. До этого два месяца Воскресенский провел в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках.

"Он [Лукашенко] дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок. Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты. Он сказал, что строил Беларусь так, как это видел, что не считает, что делал плохо – вылизал все малые города, сохранил промышленный потенциал, и попросил улучшить ситуацию – закрепить демократические изменения в основном законе", – сказал Воскресенский.

"Потому что я знаю, что такого, как я, президента – честного, искреннего и не коррупционера – может больше не быть", – цитирует Воскресенский слова Лукашенко.

Воскресенский не смог ответить на вопрос журналиста портала, нет ли у него ощущения, что Лукашенко превратил страну в ГУЛАГ.

Лукашенко 10 октября посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные.

В этот день впервые за 134 дня лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с мужем, который был арестован за "нарушение общественного порядка" на пикете.

По итогам встречи директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Также из под стражи освободили белорусского юриста Илью Салея и Власову. Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко.

По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.



Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.



Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.