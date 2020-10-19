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В Беларуси из СИЗО выпустили еще одну участницу встречи с Лукашенко

Члену президиума координационного совета оппозиции Лилии Власовой изменили меру пресечения на домашний арест после того, как она приняла участие во встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

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Встреча с Лукашенко прошла в СИЗО КГБ 10 октября
Встреча с Лукашенко прошла в СИЗО КГБ 10 октября
Фото: Пул Первого / Telegram

Из СИЗО в Минске выпустили члена президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. Об этом TUT.BY рассказал бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, который забирал ее из изолятора. 

Информацию изданию подтвердил также адвокат Власовой – ей изменили меру пресечения на домашний арест.

В Telegram пресс-служба координационного совета подчеркнула, что Власова и Салей остаются политзаключенными. Они продолжают находиться в статусе обвиняемых, не имеют возможности видеться с родными, использовать средства связи и выходить из квартиры, говорится в сообщении. 

Власова присутствовала 10 октября на встрече в СИЗО КГБ с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На этой встрече также были белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров (выпустили под домашний арест), Виктор Бабарико, его сын Эдуард, адвокат оппозиционерки Марии Колесниковой Илья Салей (тоже выпустили из СИЗО), Воскресенский, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич (обоих выпустили под подписку о невыезде), главный бухгалтер PandaDoc Юлия Шардыко и HR компании Владислав Михолап (вышли из СИЗО под домашний арест). Колесникова от участия во встрече отказалась

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, СИЗО, арест, КГБ, политзаключенные, домашний арест, Лилия Власова
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