Лукашенко назвал протестующих студентов "буйными" и сменил ректоров трех университетов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых ректоров Минского лингвистического университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств и Брестского государственного технического университета. Студенты этих университетов устраивали массовые протестные акции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил ректоров в трех университетах, студенты которых участвовали в акциях протеста. Об этом говорится на сайте президента Беларуси.

Ректором Минского лингвистического университета стала Наталья Лаптева, Белорусского государственного университета культуры и искусств – Наталья Карчевская, Брестского государственного технического университета – Александр Баханович.

Согласовывая назначение новых руководителей университетов, Лукашенко отметил, что делать вид, что в них ничего не происходит, – не его политика.

"Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти", – заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что есть немало заблудших студентов и тех, "у которых мозги на место уже не поставишь".

"Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: "Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди", – отметил он.

Новым ректорам Лукашенко сказал, что им придется наводить порядок в своих университетах, а также подчеркнул, что студентам нечего делать на митингах.

"А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят – не надо. Кто – в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора", – добавил он.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.