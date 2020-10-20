ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко назвал протестующих студентов "буйными" и сменил ректоров трех университетов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых ректоров Минского лингвистического университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств и Брестского государственного технического университета. Студенты этих университетов устраивали массовые протестные акции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белорусские студенты устраивали сидячие акции в поддержку задержанных
Белорусские студенты устраивали сидячие акции в поддержку задержанных
Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил ректоров в трех университетах, студенты которых участвовали в акциях протеста. Об этом говорится на сайте президента Беларуси.

Ректором Минского лингвистического университета стала Наталья Лаптева, Белорусского государственного университета культуры и искусств – Наталья Карчевская, Брестского государственного технического университета – Александр Баханович.

Согласовывая назначение новых руководителей университетов, Лукашенко отметил, что делать вид, что в них ничего не происходит, – не его политика. 

"Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти", – заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что есть немало заблудших студентов и тех, "у которых мозги на место уже не поставишь".

"Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: "Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди", – отметил он.

Новым ректорам Лукашенко сказал, что им придется наводить порядок в своих университетах, а также подчеркнул, что студентам нечего делать на митингах.

"А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят – не надо. Кто – в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора", – добавил он.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, студенты, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Умерла актриса Скобцева
Умерла актриса Скобцева
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS