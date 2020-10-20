Лукашенко назвал протестующих студентов "буйными" и сменил ректоров трех университетов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил ректоров в трех университетах, студенты которых участвовали в акциях протеста. Об этом говорится на сайте президента Беларуси.
Ректором Минского лингвистического университета стала Наталья Лаптева, Белорусского государственного университета культуры и искусств – Наталья Карчевская, Брестского государственного технического университета – Александр Баханович.
Согласовывая назначение новых руководителей университетов, Лукашенко отметил, что делать вид, что в них ничего не происходит, – не его политика.
"Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти", – заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что есть немало заблудших студентов и тех, "у которых мозги на место уже не поставишь".
"Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: "Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди", – отметил он.
Новым ректорам Лукашенко сказал, что им придется наводить порядок в своих университетах, а также подчеркнул, что студентам нечего делать на митингах.
"А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят – не надо. Кто – в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора", – добавил он.
Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики.
Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.