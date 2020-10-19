МВД Беларуси подтвердило задержание 280 участников акций протеста 18 октября

Спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что на 16 акциях протеста 18 октября присутствовало 8 тыс. человек.

18 октября на акциях протеста в Беларуси задержали 280 человек. Об этом 19 октября в Telegram проинформировала пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова.

"Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске – 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек", – написала она.

По данным МВД, в воскресенье в Беларуси прошло 16 акций протеста, "численность которых составила около 8 тыс. человек". Чемоданова утверждает, что в Минске, где протестующих было больше всего, собралось "примерно 7 тыс. человек".

"В Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков", – заявили в МВД Беларуси.

18 октября в Минске проходил "партизанский марш", участие в котором, судя по фотографиям, принимали тысячи протестующих. Перед акциями в столице власти ограничили мобильный интернет и подогнали военную технику.

Правозащитный центр "Весна" информировал о задержанных в Минске, Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Сморгони, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.