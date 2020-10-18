Тихановскую, Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

На соискание Нобелевской премии мира 2021 года выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом 18 октября сообщило норвежское издание Vårt Land.
Их кандидатуры предложил депутат парламента Норвегии Гейр Тоскедаль.
По его словам, Тихановская, Колесникова и Цепкало заслуживают Нобелевской премии за то, что "сыграли особую роль в борьбе с тоталитарным режимом в Беларуси". Тоскедаль назвал женщин "вдохновителями мирного восстания", участники которого еженедельно проводят акции протеста в Минске.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Тихановская выехала 11 августа из Беларуси в Литву, Вероника Цепкало также покинула пределы страны, а Колесникова находится под арестом в Минске.
В 2020 году Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе.