Тихановскую, Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатуры белорусских оппозиционерок Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года выдвинули парламентарии Норвегии.

В Беларуси остается только Колесникова (на фото крайняя справа) Фото: ЕРА

На соискание Нобелевской премии мира 2021 года выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом 18 октября сообщило норвежское издание Vårt Land.

Их кандидатуры предложил депутат парламента Норвегии Гейр Тоскедаль.

По его словам, Тихановская, Колесникова и Цепкало заслуживают Нобелевской премии за то, что "сыграли особую роль в борьбе с тоталитарным режимом в Беларуси". Тоскедаль назвал женщин "вдохновителями мирного восстания", участники которого еженедельно проводят акции протеста в Минске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.