Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе

В Нобелевском комитете заявили, что премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе "за успехи в борьбе с голодом" и за "усилия в противодействии использования голода как оружия в войнах и конфликтах".

В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах Фото: ЕРА

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа, такое решение принял норвежский Нобелевский комитет. Об этом говорится в Twitter премии.

Организацию удостоили премии за "успехи в борьбе с голодом" и за "усилия в противодействии использования голода как оружия в войнах и конфликтах".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Всемирная продовольственная программа – гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру.

В 2019 году организация оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах, говорится на сайте Нобелевского комитета.

"В 2015 году искоренение голода было признано одной из целей ООН в области устойчивого развития. ВПО является основным инструментом ООН для достижения этой цели. В последние годы ситуация приняла отрицательный оборот. В 2019 году 135 млн человек страдали от острого голода – это самый высокий показатель за многие годы. Большая часть роста была вызвана войной и вооруженными конфликтами", – говорится в релизе.

В комитете подчеркнули, что миру грозит голод немыслимых масштабов в случае, если Всемирная продовольственная программа и другие организации по оказанию продовольственной помощи не получат запрошенной финансовой поддержки.

"Наградой этого года норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода. Всемирная продовольственная программа играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве по превращению продовольственной безопасности в инструмент мира и внесла весомый вклад в мобилизацию государств – членов ООН на борьбу с использованием голода в качестве оружия войны и конфликтов", – говорится в релизе.

В этом году среди 318 номинантов на Нобелевскую премию мира были президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также российский оппозиционер Алексей Навальный, который в конце августа был отравлен ядом из группы "Новичок".

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Лауреатов Нобелевской премии по медицине объявили 5 октября, по физике – 6-го, по химии – 7-го, по литературе – 8-го. 12-го октября назовут обладателя премии по экономике.