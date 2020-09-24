Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле прокомментировали: "Если не получит, ничего страшного"

Российский писатель Сергей Комков отправил кандидатуру президента РФ Владимира Путина на получение Нобелевской премии мира в Нобелевский комитет.

В 2013 году Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира за участие в разрешении сирийского конфликта Фото: EPA

Президента России Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, заявку на номинацию отправил главный редактор газеты "Президент", российский писатель Сергей Комков. Об этом 24 сентября сообщило "РИА Новости".

Заявка была отправлена в Осло, где присуждается премия, 10 сентября.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу, сообщил Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

"Совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. В данном случае это писатель Комков. Есть определенные процедуры рассмотрения. Если решение будет принято – прекрасно, если не будет – тоже ничего страшного", – сказал спикер Кремля.

В 2013 году Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира за участие в разрешении сирийского конфликта, сообщал "Коммерсантъ".

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и Республики Косово, об этом сообщил спецпредставитель Трампа Ричард Гренелл 11 сентября.

16 сентября на Нобелевскую премию мира был выдвинут российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.