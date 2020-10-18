На акциях протеста в Беларуси задержали почти 200 человек – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", задержания в Беларуси 18 октября проводились в городах Минск, Светлогорск, Жодино, Гомель, Брест, Сморгонь, Фаниполь, Витебск, Новогрудок и Дзержинск.

Больше всего задержаний произошло в Минске Фото: ЕРА

18 октября по состоянию на 22.00 в Беларуси задержали 185 участников акций протеста против действующей власти. Об этом проинформировал правозащитный центр "Весна".

Большинство задержаний произошло в Минске, где проходил "партизанский марш".

Не в столице было зафиксировано 26 задержаний, речь идет о таких городах, как Светлогорск, Жодино, Гомель, Брест, Сморгонь, Фаниполь, Витебск, Новогрудок и Дзержинск.

По состоянию на 17.00 было известно о 39 задержанных в связи с акциями протеста в Беларуси.

Перед акциями в Минске власти ограничили мобильный интернет и подогнали военную технику.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.