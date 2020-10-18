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"Власть будет застигнута врасплох". Латушко анонсировал новые протесты в Беларуси

Белорусская оппозиция готовит новые акции протеста, которые удивят "нелегитимную власть" в стране, сообщил член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко.

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Протесты в Беларуси продолжаются 71 день
Протесты в Беларуси продолжаются 71 день
Фото: ЕРА

В Беларуси с 25 октября начнутся протесты, которых власти страны не ожидают. Об этом 18 октября в эфире телеканала "Украина 24" заявил член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

"Мы реагируем и будем реагировать очень системно. Вы знаете, что мы объявили народный ультиматум. Начинается он 25 октября. Мы планируем осуществить ряд мероприятий, которым очень удивится и будет застигнута врасплох нелегитимная белорусская власть. Создается очень серьезная угроза ее существованию. Мы будем шаг за шагом эту неделю демонстрировать это власти", – сказал он.

По словам оппозиционера, в ночь на 19 октября в Беларуси начнется "фактически главная забастовка".

Латушко рассказал также, что в Беларуси есть движение, которое "направлено на то, чтобы дать понять властям, что сегодня граждане сами хотят решать свою судьбу – от центральной до местной власти".

"Это очень важный сигнал для нелегитимного руководства Беларуси", – подчеркнул Латушко.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

18 октября в Минске участники акции протеста провели так называемый партизанский марш, участие в нем приняли тысячи граждан. Силовики проводили задержания в городах Беларуси.

Теги: Беларусь, оппозиция, забастовка, протесты, Минск, акции протеста, протесты в Беларуси, Павел Латушко
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