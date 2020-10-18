"Власть будет застигнута врасплох". Латушко анонсировал новые протесты в Беларуси

В Беларуси с 25 октября начнутся протесты, которых власти страны не ожидают. Об этом 18 октября в эфире телеканала "Украина 24" заявил член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
"Мы реагируем и будем реагировать очень системно. Вы знаете, что мы объявили народный ультиматум. Начинается он 25 октября. Мы планируем осуществить ряд мероприятий, которым очень удивится и будет застигнута врасплох нелегитимная белорусская власть. Создается очень серьезная угроза ее существованию. Мы будем шаг за шагом эту неделю демонстрировать это власти", – сказал он.
По словам оппозиционера, в ночь на 19 октября в Беларуси начнется "фактически главная забастовка".
Латушко рассказал также, что в Беларуси есть движение, которое "направлено на то, чтобы дать понять властям, что сегодня граждане сами хотят решать свою судьбу – от центральной до местной власти".
"Это очень важный сигнал для нелегитимного руководства Беларуси", – подчеркнул Латушко.
Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
18 октября в Минске участники акции протеста провели так называемый партизанский марш, участие в нем приняли тысячи граждан. Силовики проводили задержания в городах Беларуси.