У силовиков Беларуси есть пять дней для перехода на сторону народа – Тихановская

Обращаясь к белорусским силовикам с призывом не выполнять преступные приказы власти, оппозиционерка Светлана Тихановская предупредила, что "поголовной люстрации не будет".

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская предупредила белорусских правоохранителей, что у них есть пять дней, чтобы перейти на сторону народа. Об этом 20 октября проинформировала в Telegram пресс-служба оппозиционерки.

"25 октября мы объявили народный ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств. Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно... В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось пять дней", – заявила Тихановская.

В ее обращении сказано, что "поголовной люстрации не будет".

"Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы, не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления", – подчеркнула оппозиционерка.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассказывал, что 25 октября в Беларуси начнутся протесты, которых власти страны не ожидают. "Мы планируем осуществить ряд мероприятий, которым очень удивится и будет застигнута врасплох нелегитимная белорусская власть. Создается очень серьезная угроза ее существованию", – заявлял он.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.