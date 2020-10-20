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Самый популярный белорусский Telegram-канал NEXTA признали экстремистским в Беларуси

В Беларуси самый популярный белорусский интернет-ресурс NEXTA признали экстремистским из-за призывов к организации "массовых беспорядков". Теперь публикация и репост информации с логотипом "NEXTA" или "NEXTA-Live" повлечет за собой административную ответственность.

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Каналы NEXTA и NEXTA Live переименовались в НЕХТА и НЕХТА Live
Каналы NEXTA и NEXTA Live переименовались в НЕХТА и НЕХТА Live
Фото: НЕХТА Live / Telegram

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и его логотип экстремистскими материалами. Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Такое решение принято в связи с содержанием информации "с признаками экстремистской деятельности". Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению "массовых беспорядков".

Министерству информации Беларуси поручено включить канал и логотип в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в Telegram, что теперь опубликование или размещение (в том числе и репост) информации с логотипом "NEXTA" или "NEXTA-Live" повлечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч. 2 ст. 17.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

Авторы канала уже отреагировали в Telegram на признание экстремистскими и переименовали канал в НЕХТА Live. В НЕХТА также был переименован еще один их канал под названием NEXTA.

"Что характерно, экстремистами нас признали по требованию самых "отсаженных" из карателей – карпенковских ГУБОПиКовцев (ГУБОПиК – Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси. – "ГОРДОН"). Тех самых, которые без знаков отличия бегают по Минску, избивая и стреляя в мирных людей, громят машины и витрины, которые попадаются им на пути", – говорится в сообщении.

NEXTA – самый известный белорусский оппозиционный ресурс, набравший массовую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов 2020 года, его основал журналист Степан Путило. Офис канала находится в Польше. У NEXTA есть два основных канала в Telegram: на NEXTA Live подписаны 1,9 млн человек, на NEXTA – 902 тыс. человек. Также есть сатирический канал LUXTA, на который подписаны почти 200 тыс. человек.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, экстремизм, протесты в Беларуси, Степан Путило
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