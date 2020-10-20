"Мы в спокойном режиме найдем каждого". Лукашенко рассказал о новой тактике против митингов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя оппозиционные протесты, заявил, что "каждый ответит за свои деяния".

Лукашенко: Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сменил тактику по отношению к протестующим. Об этом говорится на сайте президента Беларуси.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", – отметил он.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.