"В этом бешеном мире друзей у нас не много". Лукашенко обсудил с главой разведки России внешние угрозы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным говорил о совместной работе спецслужб "во благо двух народов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 22 октября говорил о важности общей работы спецслужб Беларуси и России при внешних угрозах. Об этом сказано в сообщении на сайте президента Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что рад этой встрече. Он рассказал, как президент России Владимир Путин знакомил его с наработками Службы внешней разведки РФ "о двусторонних отношениях и союзном строительстве".

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства", – заявил он.

В связи с этим у России и Беларуси много совместной работы, подчеркнул белорусский лидер.

"В этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся – о совместной работе во благо наших народов", – резюмировал президент Беларуси.

Нарышкин выразил уверенность в том, что российские спецслужбы могут сделать "еще много и много, чтобы обеспечить интересы государств".

Путин и Лукашенко 2 октября по телефону обсудили "попытки вмешательства в Беларусь извне". Оба президента заявили, что "возникшие проблемы" в Беларуси после президентских выборов в скором времени решатся.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой – на следующий день после выборов, до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. Президенты договорились, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.