ГОРДОН
 
 
МИР

"В этом бешеном мире друзей у нас не много". Лукашенко обсудил с главой разведки России внешние угрозы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным говорил о совместной работе спецслужб "во благо двух народов".

Лукашенко сегодня встретился с Нарышкиным
Лукашенко сегодня встретился с Нарышкиным
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 22 октября говорил о важности общей работы спецслужб Беларуси и России при внешних угрозах. Об этом сказано в сообщении на сайте президента Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что рад этой встрече. Он рассказал, как президент России Владимир Путин знакомил его с наработками Службы внешней разведки РФ "о двусторонних отношениях и союзном строительстве".

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства", – заявил он.

В связи с этим у России и Беларуси много совместной работы, подчеркнул белорусский лидер.

"В этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся – о совместной работе во благо наших народов", – резюмировал президент Беларуси.

Нарышкин выразил уверенность в том, что российские спецслужбы могут сделать "еще много и много, чтобы обеспечить интересы государств".

Путин и Лукашенко 2 октября по телефону обсудили "попытки вмешательства в Беларусь извне". Оба президента заявили, что "возникшие проблемы" в Беларуси после президентских выборов в скором времени решатся.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой – на следующий день после выборов, до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. Президенты договорились, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Сергей Нарышкин, разведка, спецслужбы, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
Актер Куценко госпитализирован с коронавирусом
Актер Куценко госпитализирован с коронавирусом
  Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Видео
  Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Видео
Малахова: Не думаю, что задача вируса – нас убивать
Малахова: Не думаю, что задача вируса – нас убивать
  "Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
  "Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото
"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото
Адвокат Трампа назвал Коэна лжецом, а свое скандальное появление в новом фильме о Борате – сфабрикованным
Адвокат Трампа назвал Коэна лжецом, а свое скандальное появление в новом фильме о Борате – сфабрикованным
38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео
38-летняя Спирс примерила несколько купальников в одном ролике. Видео
Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн
Картину Бэнкси продали на аукционе почти за $10 млн
аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда
аlyona alyona впервые рассказала о предательстве экс-бойфренда
"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост
"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост
Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ
Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака – СМИ
"Украинские мужчины самые красивые". Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк показал полуголое тело
"Украинские мужчины самые красивые". Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк показал полуголое тело
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS