Лукашенко предупредил, что "наведет порядки" в Минске в день очередных протестов

В воскресенье на улицах Минска власти наведут порядок, потому что именно в этот день люди выходят на протесты. Власти страны не против инакомыслия, но закон нарушать нельзя, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о наведении порядка в воскресенье, 25 октября. Об этом рассказали в пресс-службе президента Беларуси по итогам совещания по кадровым вопросам 20 октября.

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они [демонстранты] по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", – сказал президент.

Власти страны не против инакомыслия, но нарушать закон нельзя, убежден Лукашенко.

"Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать, или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон, никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили – вот такой порядок" – заявил он.

Времена, по мнению белорусского лидера, сегодня непростые. На Всебелорусском народном собрании он пообещал рассказать все детали происходящего и чего ожидать в будущем. В качестве примеров он привел ситуацию в Украине и вспышку конфликта в Нагорном Карабахе.

"Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее – как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все – в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали. Поэтому все [зависит] от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить", – резюмировал Лукашенко.