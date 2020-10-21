Лукашенко предупредил, что "наведет порядки" в Минске в день очередных протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о наведении порядка в воскресенье, 25 октября. Об этом рассказали в пресс-службе президента Беларуси по итогам совещания по кадровым вопросам 20 октября.
"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они [демонстранты] по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", – сказал президент.
Власти страны не против инакомыслия, но нарушать закон нельзя, убежден Лукашенко.
"Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать, или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон, никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили – вот такой порядок" – заявил он.
Времена, по мнению белорусского лидера, сегодня непростые. На Всебелорусском народном собрании он пообещал рассказать все детали происходящего и чего ожидать в будущем. В качестве примеров он привел ситуацию в Украине и вспышку конфликта в Нагорном Карабахе.
"Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее – как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все – в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали. Поэтому все [зависит] от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить", – резюмировал Лукашенко.
По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.