В Украину переехали десятки белорусских IT-компаний – Минцифры

Известный белорусский разработчик видеоигр, компания Wargaming перевезла в Украину сотни работников.

Благодаря проекту "IT Relocate Беларусь" десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину. Об этом 21 октября сообщала пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украину сотни работников. Компания – разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", – сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

По его словам, еще одна белорусская IT-компания, PandaDoc, открывает свой офис в Киеве. Эта компания подверглась преследованиям со стороны властей Беларуси после того, как ее сооснователь Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые уйдут с работы.

Проект "IT Relocate Беларусь" предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату $2000, 4G во всех крупных городах, больше 5600 сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Некоторые белорусские IT-компании поддерживали протестующих, за что подверглись преследованиям. 15 сентября сообщалось, что более 10 таких компаний решили переехать в Латвию.

Представители IT-индустрии опубликовали открытое письмо к властям Беларуси с призывом остановить насилие и провести новые президентские выборы в стране. Авторы обращения указывали, что в стране формируются условия, при которых будут массово выезжать специалисты за рубеж и открывать офисы в соседних странах.