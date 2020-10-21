Вести бизнес "как обычно" уже не получится. Евросоюз готовит властям Беларуси новый пакет санкций

После того как страны Евросоюза приняли санкции против 40 белорусских чиновников за фальсификацию президентских выборов, ситуация в Минске лишь ухудшилась. Принципы отношений ЕС с Беларусью стоит пересмотреть, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ситуация в Беларуси не улучшается, преследования и репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета продолжаются. Евросоюз готовит новый пакет санкций против властей страны, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе. Текст его выступления опубликовали на сайте Европейской службы внешних действий 20 октября.

"Вы хорошо знаете, что Европейский союз не признал фальсифицированные результаты президентских выборов", – сказал Боррель.

Он напомнил об отсутствии демократической легитимности у Лукашенко как президента. С его режимом больше нельзя вести бизнес "как обычно", добавил верховный представитель ЕС.

Евросоюз уже ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. После этого ситуация в Минске лишь ухудшилась, констатировал он.

"Совет [Евросоюза по иностранным делам] политически дал "зеленый свет" начать подготовку следующего пакета санкций. На этот раз в него вошел и сам Лукашенко. Техническая работа началась сразу после заседания совета и скоро будет завершена. Ни у одного государства-члена не возникло возражений на этот счет", – сказал глава европейской дипломатии.

Боррель считает, что принципы отношений ЕС с Беларусью нужно пересмотреть, так как Евросоюз солидарен с белорусским гражданским обществом.

Он согласился с рекомендациями Европарламента, в которых говорится, что "только национальный диалог с Координационным советом обеспечит мирное решение".

ЕС будет настаивать на посреднической миссии ОБСЕ для содействия такому диалогу. Боррель признал, что белорусские власти не расположены вести диалог с оппозицией, а усилия ЕС в этом направлении до сих пор не принесли результата.

"По-французски вы бы сказали: "Ils sont aux abonnés absents". Нет ответа", – уточнил Боррель.

Евросоюз, по его словам, готов поддерживать белорусов, гражданское общество, независимые СМИ всеми имеющимися инструментами – финансовыми и политическими.

"Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в руки правительству", – пообещал глава дипломатии ЕС.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября согласовали возможность применения санкций против Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.