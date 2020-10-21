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Вести бизнес "как обычно" уже не получится. Евросоюз готовит властям Беларуси новый пакет санкций

После того как страны Евросоюза приняли санкции против 40 белорусских чиновников за фальсификацию президентских выборов, ситуация в Минске лишь ухудшилась. Принципы отношений ЕС с Беларусью стоит пересмотреть, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Боррель: Совет ЕС дал "зеленый свет" на подготовку следующего пакета санкций против властей Беларуси
Боррель: Совет ЕС дал "зеленый свет" на подготовку следующего пакета санкций против властей Беларуси
Фото: EPA

Ситуация в Беларуси не улучшается, преследования и репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета продолжаются. Евросоюз готовит новый пакет санкций против властей страны, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе. Текст его выступления опубликовали на сайте Европейской службы внешних действий 20 октября. 

"Вы хорошо знаете, что Европейский союз не признал фальсифицированные результаты президентских выборов", – сказал Боррель.

Он напомнил об отсутствии демократической легитимности у Лукашенко как президента. С его режимом больше нельзя вести бизнес "как обычно", добавил верховный представитель ЕС.

Евросоюз уже ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. После этого ситуация в Минске лишь ухудшилась, констатировал он.

"Совет [Евросоюза по иностранным делам] политически дал "зеленый свет" начать подготовку следующего пакета санкций. На этот раз в него вошел и сам Лукашенко. Техническая работа началась сразу после заседания совета и скоро будет завершена. Ни у одного государства-члена не возникло возражений на этот счет", – сказал глава европейской дипломатии.

Боррель считает, что принципы отношений ЕС с Беларусью нужно пересмотреть, так как Евросоюз солидарен с белорусским гражданским обществом.

Он согласился с рекомендациями Европарламента, в которых говорится, что "только национальный диалог с Координационным советом обеспечит мирное решение".

ЕС будет настаивать на посреднической миссии ОБСЕ для содействия такому диалогу. Боррель признал, что белорусские власти не расположены вести диалог с оппозицией, а усилия ЕС в этом направлении до сих пор не принесли результата.

"По-французски вы бы сказали: "Ils sont aux abonnés absents". Нет ответа", – уточнил Боррель.

Евросоюз, по его словам, готов поддерживать белорусов, гражданское общество, независимые СМИ всеми имеющимися инструментами – финансовыми и политическими.

"Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в руки правительству", – пообещал глава дипломатии ЕС.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 12 октября согласовали возможность применения санкций против Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Он сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, преследования, ОБСЕ, Европарламент, гражданское общество, Брюссель, Минск, инаугурация, фальсификации, Европейский союз, дипломаты, Жозеп Боррель, протесты в Беларуси
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