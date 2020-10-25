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Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили политическую ситуацию в Беларуси. Лукашенко во время беседы подчеркнул, что Россия является главным союзником Беларуси, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела.

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Лукашенко (слева) в разговоре с Помпео (справа) заявил, что в Беларуси ведется национальный диалог
Лукашенко (слева) в разговоре с Помпео (справа) заявил, что в Беларуси ведется национальный диалог
Фото: EPA

24 октября состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео. Беседа длилась около получаса, говорится на сайте президента Беларуси.

Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку – и в Беларуси, и в Соединенных Штатах Америки.

"Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью. Александр Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", – говорится в сообщении.

Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

"При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках Организации договора о коллективной безопасности – по защите общего пространства – в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", – говорится в сообщении.

В то же время Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы угрозы для Беларуси не стоит опасаться, потому как ее не существует.

Лукашенко подчеркнул, что выступает "за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".

Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Республики Беларусь. В пресс-службе не уточнили, о ком идет речь, но корреспондент CNN Дженнифер Ханслер в Twitter написала, что Помпео призвал освободить политтехнолога Виталия Шклярова. Его задержали 29 июля в Минске и обвинили в консультировании администраторов оппозиционных групп в соцсетях.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Россия, США, Беларусь, Александр Лукашенко, Майк Помпео, Виталий Шкляров, протесты в Беларуси
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