Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили политическую ситуацию в Беларуси. Лукашенко во время беседы подчеркнул, что Россия является главным союзником Беларуси, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела.

Лукашенко (слева) в разговоре с Помпео (справа) заявил, что в Беларуси ведется национальный диалог Фото: EPA

24 октября состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео. Беседа длилась около получаса, говорится на сайте президента Беларуси.

Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку – и в Беларуси, и в Соединенных Штатах Америки.

"Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью. Александр Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", – говорится в сообщении.

Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником, но отметил, что она не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

"При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках Организации договора о коллективной безопасности – по защите общего пространства – в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", – говорится в сообщении.

В то же время Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы угрозы для Беларуси не стоит опасаться, потому как ее не существует.

Лукашенко подчеркнул, что выступает "за мирное, спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".

Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Республики Беларусь. В пресс-службе не уточнили, о ком идет речь, но корреспондент CNN Дженнифер Ханслер в Twitter написала, что Помпео призвал освободить политтехнолога Виталия Шклярова. Его задержали 29 июля в Минске и обвинили в консультировании администраторов оппозиционных групп в соцсетях.

.@StateDept confirms @SecPompeo spoke with Lukashenko today and "called for the full release and immediate departure from Belarus of wrongfully detained U.S. citizen Vitali Shkliarov and reaffirmed U.S. support for the democratic aspirations of the people of Belarus.” — Jennifer Hansler (@jmhansler) October 24, 2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.