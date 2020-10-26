В Беларуси проходит общенациональная забастовка. Фоторепортаж
26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.
Фото обнародовали "Радыё Свабода"
, TUT.BY
и агентство ЕРА
. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили народный ультиматум. На улицу вышли рабочие предприятий, а также сотрудники различных ведомств и заведений по всей стране. Бастуют также студенты и пенсионеры. По данным правозащитников центра "Весна", на данный момент задержано уже 188 человек в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и в других городах.