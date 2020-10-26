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В Беларуси проходит общенациональная забастовка. Фоторепортаж

Сегодня 17.03
26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Фото обнародовали "Радыё Свабода", TUT.BY и агентство ЕРА. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили народный ультиматум. На улицу вышли рабочие предприятий, а также сотрудники различных ведомств и заведений по всей стране. Бастуют также студенты и пенсионеры. По данным правозащитников центра "Весна", на данный момент задержано уже 188 человек в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и в других городах.
Теги: Беларусь, забастовка, правозащитники, студенты, пенсионеры, задержание, протесты в Беларуси
 

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