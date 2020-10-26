В Беларуси проходит общенациональная забастовка. Фоторепортаж

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После того как вышел срок выполнения требований народного ультиматума к президенту Беларуси Александру Лукашенко, в стране началась народная забастовка. С сегодняшнего утра вышли бастовать работники государственных заводов и предприятий, преподаватели, медики, студенты и пенсионеры.