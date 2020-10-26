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В Беларуси проходит национальная забастовка

После того как вышел срок выполнения требований народного ультиматума к президенту Беларуси Александру Лукашенко, в стране началась народная забастовка. С сегодняшнего утра вышли бастовать работники государственных заводов и предприятий, преподаватели, медики, студенты и пенсионеры.

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Уже начались задержания участников забастовки
Уже начались задержания участников забастовки
Фото: svaboda.org

Сегодня в Беларуси проходит национальная забастовка крупных предприятий, а также протесты студентов и пенсионеров, к которым ранее призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Об этом сообщает издание TUT.BY.

На улицу вышли рабочие предприятий, а также сотрудники различных ведомств и заведений по всей стране. В забастовке принимают участие рабочие МАЗа, "Беларуськалия", "Гродно Азота", Парка высоких технологий, Минского электротехнического завода имени Козлова, "Атланта", Минского тракторного завода, "Беларусьнефти" и многих других предприятий. Бастуют также медики и сотрудники сферы образования.

https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/3161377903989352/

Издание пишет, что министр образования Игорь Карпенко заявил: акции студентов приобретают неприкрытые формы агрессии, потому они "будут пресекаться правовыми мерами".

Силовики уже начали задерживать протестующих. По данным правозащитников центра "Весна", на данный момент задержано уже 188 человек в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и других городах.

В 18.00 по минскому времени (в 17.00 по киевскому) в стране пройдет общенациональная акция в поддержку забастовки.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. Портал TUT.BY пишет, что сегодня некоторые белорусские компании решили устроить выходные дни, а другие ушли на бессрочные каникулы.

На акциях протеста 25 октября задержали 290 человек.

Теги: Беларусь, оппозиция, забастовка, протесты, митинг, ультиматум, задержание, протесты в Беларуси
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