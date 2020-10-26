"Я его заберу с болью или без боли". В Минске силовики ворвались в квартиру, где прятались участники акции протеста. Видео

Накануне на акцию протеста в Минске вышло более 100 тыс. человек Фото: ЕРА

Как сообщили TUT.BY очевидцы, дверь в квартиру митингующим открыли девушки, но вместе с ними туда ворвались силовики с дубинками. Они задерживали только мужчин.

"Сюда иди!.. Баб не трогаю, сказал! Мужики выходят!.. Я его заберу с болью или без боли. Вставай!" – обращается к участникам акции протеста один из силовиков, попавший на видео.

Некоторым из митингующих мужчин удалось спрятаться в шкафу и за диваном.

Всего, по данным свидетелей инцидента, в квартире находилось 20–30 человек.

Как отмечает издание, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что протестующие напали на Центральное РУВД Минска. Они якобы начали бросать камни в сотрудников органов внутренних дел, поэтому силовики приняли "меры про пресечению противоправных действий".

25 октября в Беларуси истекал последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Этот марш стал 11-м по счету.

Тихановская заявляла, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.