В Минске силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих

Официальный представитель министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства "для пресечения противоправных действий протестующих".

Сегодня в Минске правоохранители применили светошумовые гранаты при разгоне акции протеста. Об этом сообщает издание TUT.BY.

"На Орловской слышны многочисленные взрывы. Люди бегут врассыпную по дворам. Взрывы дают огненно-оранжевый свет. По Орловке поехало много автозаков", – написало издание.

Сообщалось о вероятных пострадавших.

"Прямо за мной взорвалась граната. Человек упал и кричал... Одна из светошумовых гранат на Нововиленской взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом кое-как, хромая, побежала с толпой", – сообщили очевидцы происшествия. В подъезде дома, возле которого была взорвана светошумовая граната, разбились стекла.

Издание пишет, что силовики прочесывали дворы в районе Орловской – бегали с фонариками, искали в кустах, заглядывали под машины.

Официальный представитель министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства.

"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", – отметила она.

Чемоданова подчеркнула, что спецсредства применялись "исключительно для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на правоохранителей".

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

25 октября в Беларуси истекает последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышли более 100 тыс. человек. Этот марш стал 11-м по счету.

Тихановская заявила, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о "наведении порядка" в воскресенье, 25 октября.