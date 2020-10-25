В белорусской Лиде силовики разгоняли протестующих при помощи слезоточивого газа

По всей Беларуси сегодня проходят акции протеста, правоохранители уже начали задерживать участников. В Лиде Гродненской области силовики жестко разогнали собравшихся – мужчин избивали дубинками, против протестующих применили слезоточивый газ. Видео обнародовали издания "Радыё Свабода" и Onliner.
В пресс-службе управления внутренних дел Гродненского облисполкома агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили использование газа в отношении протестующих. Там подчеркнули, что таким образом пресекли несанкционированную акцию протеста.
В ведомстве сообщили, что задержали "несколько десятков человек".
25 октября в Беларуси истекает последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышли более 100 тыс. человек.
Тихановская заявила, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.
Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о "наведении порядка" в воскресенье, 25 октября.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.