В белорусской Лиде силовики разгоняли протестующих при помощи слезоточивого газа

Силовики использовали слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в белорусском городе Лида. Они сообщили о задержании уже нескольких десятков человек.

Сегодня белорусы снова вышли на протесты Фото: ЕРА

По всей Беларуси сегодня проходят акции протеста, правоохранители уже начали задерживать участников. В Лиде Гродненской области силовики жестко разогнали собравшихся – мужчин избивали дубинками, против протестующих применили слезоточивый газ. Видео обнародовали издания "Радыё Свабода" и Onliner.

В пресс-службе управления внутренних дел Гродненского облисполкома агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили использование газа в отношении протестующих. Там подчеркнули, что таким образом пресекли несанкционированную акцию протеста.

В ведомстве сообщили, что задержали "несколько десятков человек".

25 октября в Беларуси истекает последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышли более 100 тыс. человек.

Тихановская заявила, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о "наведении порядка" в воскресенье, 25 октября.