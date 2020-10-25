"Последний день ультиматума". В центре Минска собрались тысячи протестующих, резиденцию Лукашенко охраняют БТР

Жители Минска вышли на анонсированный белорусской оппозицией протест в последний день "народного ультиматума" президенту Беларуси Александру Лукашенко.

На площади Свободы собралось несколько тысяч человек Фото: tut.by

Многотысячная колонна протестующих вышла в центр Минска 25 октября. В район Дворца независимости съехались армейские грузовики, бронированные дозорные машины и автомобили милиции, сообщил портал TUT.BY.

Резиденцию президента Беларуси Александра Лукашенко охраняют десять БТР. Площадь и подходы к зданию оцепили силовики, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

На проспекте Независимости перекрыли движение, в сторону цирка проехала колонна военных грузовиков и водомет.

Возле ратуши на площади Свободы собралось несколько тысяч человек. Люди шли группами с бело-красно-белыми флагами по улице Ленина и набережной Немиги, скандируя "Жыве Беларусь!".

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Видео: TUT.BY. Политика

Силовики встали в цепь на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной.

Движение транспорта возле "Минск-Арены" по проспекту Победителей перекрыли. Портал со ссылкой на очевидцев сообщает о большом количестве автозаков, которые ехали в сторону по улице Тимирязева.

К Генпрокуратуре Беларуси подогнали водомет и пикапы "Рубеж".

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотографа издания "Новый час" Дмитрия Дмитриева и фотографа "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о "наведении порядка" в воскресенье, 25 октября.