Россия может ввести войска в Беларусь после выборов в Молдове – Данилов

Развитие ситуации в Беларуси будет зависеть от исхода президентских выборов в Молдове, которые назначены на 1 ноября. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов считает, что Россия занимается возвращением под свое влияние Украины, Беларуси и других стран с 1991 года Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Россия будет делать все, чтобы и дальше влиять на политические процессы в Беларуси. Об этом 23 октября во время Специального Киевского форума по безопасности заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Они будут решать [как действовать] в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, когда пройдут [президентские] выборы в Молдове. Мы считаем, что они могут пойти на более жесткие меры и заходить своими войсками на территорию Беларуси. Это большой вызов для Украины, Литвы, Польши", – считает Данилов.

По его словам, этот вариант обсуждался с руководством Польши и Литвы, у которых он тоже вызывает тревогу.

"[Президент России Владимир] Путин ставил перед собой задания по возвращению под влияние РФ Украины, Беларуси, других стран, может, за исключением Средней Азии, чтобы была новая институция, которая позволит править вечно. Они этого никогда не скрывали. И этим они занимаются с первого дня, как начали приходить в себя после 1991 года", – заявил глава СНБО.

Данилов отметил, что прогнозировать, когда закончатся протесты в Беларуси, сложно.

"Мы [с президентом Беларуси Александром Лукашенко] избирались в один год. Я в 1994 году избирался мэром Луганска. Я уже забыл, когда это было. А Лукашенко в то время стал президентом, и уже 26 лет занимает эту должность и никаких изменений не происходит. Такая же ситуация в России. И никакой демократии, свободных выборов в этих странах нет", – отметил он.

По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.