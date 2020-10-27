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"Мы их загоним под плинтус". Лукашенко предложил отправить в армию протестующих студентов

Выходящих на протесты белорусских студентов следует отчислить из учебных заведений. Затем их нужно отправить в армию или на улицу, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Лукашенко считает, что вышедший на акции протеста теряет право быть студентом
Лукашенко считает, что вышедший на акции протеста теряет право быть студентом
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протесты. Об этом он сказал на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания 27 октября, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Пришли учиться – учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", – заявил он.

Такое же предупреждение получили и преподаватели, которые, по словам Лукашенко, "гадко ведут себя в учебных заведениях".

Белорусский лидер сказал, чтобы "никого [из протестующих] не просили и не уговаривали".

"Это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать",  добавил Лукашенко.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики. Лукашенко уже сменил ректоров трех университетов, студенты которых выходили на акции протеста. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Россия заявила, что не оставит без внимания забастовки предприятий в Беларуси. 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, студенты, протесты в Беларуси
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