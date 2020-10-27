"Мы их загоним под плинтус". Лукашенко предложил отправить в армию протестующих студентов

Выходящих на протесты белорусских студентов следует отчислить из учебных заведений. Затем их нужно отправить в армию или на улицу, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протесты. Об этом он сказал на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания 27 октября, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

"Пришли учиться – учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", – заявил он.

Такое же предупреждение получили и преподаватели, которые, по словам Лукашенко, "гадко ведут себя в учебных заведениях".

Белорусский лидер сказал, чтобы "никого [из протестующих] не просили и не уговаривали".

"Это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", – добавил Лукашенко.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики. Лукашенко уже сменил ректоров трех университетов, студенты которых выходили на акции протеста.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Россия заявила, что не оставит без внимания забастовки предприятий в Беларуси.