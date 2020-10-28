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ПОЛИТИКА

Украина продолжает процедуру присоединения к санкциям против Беларуси, Лукашенко в списке нет – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что санкции должны вводить против тех, кто жестоко обращался с белорусскими протестующими. Он отметил, что Украина присоединится к санкциям Евросоюза, президента Беларуси Александра Лукашенко в списке нет.

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Кулеба: Сейчас на столе у нас присоединение к тому санкционному списку ЕС, в котором Александра Лукашенко нет
Кулеба: Сейчас на столе у нас присоединение к тому санкционному списку ЕС, в котором Александра Лукашенко нет
Фото: EPA

Украина продолжает юридическую процедуру присоединения к санкциям Евросоюза против Беларуси, в списке нет президента страны Александра Лукашенко. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 28 октября, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Присоединение к санкциям – это определенный юридический процесс. Я как раз сегодня подписал письмо на эту тему, поэтому процедура продолжается. Сейчас на столе у нас присоединение к тому санкционному списку ЕС, в котором Александра Лукашенко нет", – сказал Кулеба.

Он отметил, что не поддерживает идею секторальных санкций.

"Это моя личная позиция как министра. В принципе, их сейчас никто и не вводит, и мы сами не рассматриваем такой опции. Но мы считаем, что те, кто совершил насилие по отношению к протестующим, должны за это пострадать в ответ путем применения санкций в отношении них. Также это вопрос целостности политики и синергии между ЕС и Украиной", – добавил глава МИД.

Вместе с тем Кулеба выступил за то, чтобы торгово-экономические отношения между Украиной и Беларусью оставались неизменными.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыЗа время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и вопреки требованию законодательства, не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября он сказал, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. В этот же день Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к этим санкциям.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, протесты в Беларуси
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