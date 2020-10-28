США: Весь мир солидарен с народом Беларуси

Миссия США при ООН поддержала стремление белорусов провести справедливые выборы президента страны. США осудили преследование участников протеста и членов оппозиции.

Спикер Госдепартамента США Морган Ортагус заявила в Twitter 27 октября, что Штаты солидарны с народом Беларуси и продолжат поддерживать протестующих против режима президента страны Александра Лукашенко.

"США и весь мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали прекрасную мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и дальше поддерживать их законные стремления", – заявила она.

The United States and the world stand in solidarity with the people of Belarus. They have demonstrated remarkable courage and strength in the face of brutal repression. We will continue to support their legitimate aspirations. https://t.co/JtdLWbcGET — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 27, 2020

Миссия США при ООН в своем заявлении от 26 октября заявила о поддержке стремления белорусов провести свободные и справедливые выборы президента страны.

"Нас вдохновляет стремление людей определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства или угроз, и при полном уважении суверенитета Беларуси", – сказано в тексте этого заявления.

США осудили преследование белорусскими властями участников женских маршей, правозащитников, членов профсоюзов и забастовочных комитетов, спортсменов, журналистов и членов оппозиции.

Массовые акции несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. В этот день задержали почти 600 человек.