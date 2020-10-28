Белорусские пограничники препятствуют проезду в страну граждан Украины, Литвы и Польши – посол

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские власти продолжают считать Украину угрозой.

Белорусские пограничники принимают ряд мер, чтобы не пускать на территорию страны граждан Украины, Литвы и Польши. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой", – сказал посол.

По его мнению, позиция белорусской стороны безосновательна, однако "это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих".

Массовые акции несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября он сказал, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.