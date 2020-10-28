Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку из-за "отсутствия международной легитимности" у Лукашенко

Нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси, а также фальсификация итогов президентских выборов создают объективные условия для непризнания легитимности главы государства Александра Лукашенко и для международной изоляции страны, заявил посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко.

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку, аргументируя свое решение "отсутствием международной легитимности" у президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

Астапенко уже подавал в отставку 23 сентября – в день инаугурации Лукашенко. Позже посол отозвал это заявление, так как не получил никакой ответной реакции, и подал новое – в связи с "нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению работы по трудовому договору".

По словам Астапенко, многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси, а также грубые фальсификации итогов президентских выборов создают объективные условия для непризнания легитимности Лукашенко и для международной изоляции Беларуси.

"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа", – заявил Астапенко.

Массовые акции несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.