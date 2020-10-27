ГОРДОН
 
 
Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


все материалы автора

Граждан Беларуси внесли в портал электронных платежей как должников по услуге "содержание в специзоляторе". Такой себе авансовый платеж

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Беларусь все чудесятей.

Итак, вчера стало известно, что в портал ЕРИП (электронных платежей Беларуси) добавили всех граждан страны как должников по услуге "содержание в специзоляторе". Это когда тебя любимое государство садит "на сутки". Такой себе авансовый платеж за будущие "услуги".

Решил ради интереса проверить свои данные. Таки да. И про меня родина не забыла. Я должен за содержание за решеткой 67,5 белорусского рубля (около $27). Вся семья тоже. На всякий случай, учитывая несовершеннолетнего сына.

Вот чудеса оптимизации – заранее выписать счета 9 млн граждан.

Самое забавное – я в Беларуси не был с 28 апреля 2008 года. Но родине должен.

Можно перефразировать старый анекдот:

– Заплати штраф за содержание под арестом.

– Но я не был арестован!

– Тогда быстро под арест и потом заплати!

Апдейт: Пишут, что не совсем "всех". Так сказать, "по отдельной выборке". Возможно, по выборке семьями – на всякий случай. И учитывая, что пишут "не всех", мне интересно, есть ли там запись, например, на Головченко или Лукашенко.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, СИЗО, арест, Игорь Тышкевич, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Шахтер" – "Интер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Шахтер" – "Интер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж G
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS