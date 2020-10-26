В Киеве пройдет музыкальный марафон в поддержку протестов в Беларуси

Министерство культуры Украины инициировало проведение музыкального марафона "Мы вместе" в поддержку мирных протестов в Беларуси. Об этом 26 октября в Telegram написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем, – музыкой", – написал министр.
Концерт, посвященный стремлению к свободе и дружбе Украины и Беларуси, начнется 4 ноября в 20.00. В нем примут участие группы: "Друга ріка", Brutto Nostra, "беz Обмежень", NAKA, "ДахаБраха", NAVIBAND, "СКАЙ" и Kozak System.
Концерт состоится на сцене Stereo Рlaza и будет транслироваться на ТВ и в соцсетях.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.
Тихановская заявляла, что если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.
На акциях протеста 25 октября задержали 290 человек.
26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.