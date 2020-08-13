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В Киеве под белорусским посольством требуют освободить задержанных украинцев. Фоторепортаж

Вчера 23.00

У посольства Беларуси в Украине состоялась мирная акция, участники которой требовали от белорусских властей освободить задержанных украинцев, сообщает hromadske. Демонстранты требовали расследовать действия правоохранителей во время протестов в Беларуси, а также освободить задержанных участников и участниц митингов. Известно как минимум о четырех задержанных украинцах – волонтерах общественной организации "Восток SOS" Константине Реуцком и Евгении Васильеве, украинке Оксане Алешиной и еще одном украинце, чье имя не называется. Участники акции выкрикивали лозунги "Свободу политзаключенным", "Лукашенко в тюрьму", "Жыве Беларусь". В руках они держали плакаты с лозунгами солидарности с белорусским народом. Они также жгли файеры под зданием посольства.

Теги: Киев, Украина, Беларусь, протесты в Беларуси
 

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