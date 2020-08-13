В Киеве под белорусским посольством требуют освободить задержанных украинцев. Фоторепортаж
Вчера 23.00
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Фото: hromadske
Фото: hromadske
Фото: hromadske
Фото: hromadske
Фото: hromadske
Фото: hromadske
Фото: hromadske
У посольства Беларуси в Украине состоялась мирная акция, участники которой требовали от белорусских властей освободить задержанных украинцев, сообщает hromadske. Демонстранты требовали расследовать действия правоохранителей во время протестов в Беларуси, а также освободить задержанных участников и участниц митингов. Известно как минимум о четырех задержанных украинцах – волонтерах общественной организации "Восток SOS" Константине Реуцком и Евгении Васильеве, украинке Оксане Алешиной и еще одном украинце, чье имя не называется. Участники акции выкрикивали лозунги "Свободу политзаключенным", "Лукашенко в тюрьму", "Жыве Беларусь". В руках они держали плакаты с лозунгами солидарности с белорусским народом. Они также жгли файеры под зданием посольства.
По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Силовики активно применяют для разгона демонстрантов силу и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. Известно как минимум об одном погибшем, более 200 пострадавших и 6 тыс. задержанных участниках митингов. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.→
Европейский союз готов ввести против властей Беларуси санкции в связи с силовым разгоном митингов, связанных с результатами выборов президента. Санкции будут выражаться в виде запрета на поездки в ЕС и замораживания активов белорусских чиновников, сообщили источники агентства Reuters.→
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