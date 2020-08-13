В Киеве под белорусским посольством требуют освободить задержанных украинцев. Фоторепортаж

Вчера 19.25

Европейский союз готов ввести против властей Беларуси санкции в связи с силовым разгоном митингов, связанных с результатами выборов президента. Санкции будут выражаться в виде запрета на поездки в ЕС и замораживания активов белорусских чиновников, сообщили источники агентства Reuters.