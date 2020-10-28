Кулеба выступил за сохранение торговли с Беларусью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Беларусь и Украина серьезно взаимодействуют в военно-технической сфере. Но в некоторых белорусских компаниях растет влияние России, считает он.

Кулеба: Никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народов Фото: ЕРА (архив)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за сохранение торговых отношений с Беларусью, кроме предприятий, где усиливается контроль России и ее спецслужб. Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовали 28 октября.

Министр заявил, что у двух стран серьезное сотрудничество в военно-технической сфере.

"Поэтому я – за сохранение торговли, экономического сотрудничества. Есть одно исключение. Если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны России и российских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы должны в каждом конкретном случае оценивать риск для Украины", – сказал он.

В случае усиления российского влияния нужно смотреть на конкретные оборонно-промышленные предприятия Беларуси и взвешивать все риски, заявил министр.

"Хоть политически мы и разошлись с Беларусью, никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народов", – подчеркнул Кулеба.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября он сказал, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.