Кулеба выступил за сохранение торговли с Беларусью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за сохранение торговых отношений с Беларусью, кроме предприятий, где усиливается контроль России и ее спецслужб. Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовали 28 октября.
Министр заявил, что у двух стран серьезное сотрудничество в военно-технической сфере.
"Поэтому я – за сохранение торговли, экономического сотрудничества. Есть одно исключение. Если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны России и российских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы должны в каждом конкретном случае оценивать риск для Украины", – сказал он.
В случае усиления российского влияния нужно смотреть на конкретные оборонно-промышленные предприятия Беларуси и взвешивать все риски, заявил министр.
"Хоть политически мы и разошлись с Беларусью, никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народов", – подчеркнул Кулеба.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.
Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября он сказал, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.
2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. В этот же день Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского союза против Беларуси.
Отношения между Украиной и Беларусью осложнились выдачей России 33 бойцов частной военной компании "Вагнер". Киев подозревал более 10 "вагнеровцев" в причастности к преступлениям на Донбассе.