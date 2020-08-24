Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины – Кулеба

Украина должна быть уверена в том, что граница с Беларусью остается безопасной и дружественной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина заинтересована в демократической и независимой Беларуси, отметил Кулеба (справа) на встрече с Маасом Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украина заинтересована в демократическом развитии Беларуси и в независимости этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга по итогам встречи в Киеве с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Любое укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень длинная граница с Беларусью, мы должны понимать, что эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной и дружественной", – сказал Кулеба.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1084 км.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.