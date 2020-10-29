Лукашенко сменил главу МВД Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил прежнего главу МВД страны Юрия Караева и назначил на эту должность Ивана Кубракова. Караева Лукашенко назначил своим помощником.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел страны Юрия Караева и назначил его помощником главы государства – инспектором по Гродненской области. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба президента.

В этот же день официальный сайт сообщил, что главой МВД Беларуси назначен Иван Кубраков. До назначения он работал начальником ГУВД Мингорисполкома, сказано в сообщении.

Лукашенко отметил, что выбрал Кубракова "из десятка предложенных кандидатур".

"Появилось много новых ребят, которым немного за 40, до 50. Это хорошо. Раньше была очень большая проблема: на высокие должности, даже не генеральские, просто тяжело было найти [кандидата]. Подросли молодые ребята, настоящие патриоты", – сказал Лукашенко.

По информации портала TUT.by, Кубракову 45 лет, он окончил Академию МВД Беларуси, служит в органах внутренних дел с 1995 года. Занимал руководящие должности в Главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

Глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявлял, что Иван Кубраков сыграл "колоссальную роль в защите народа" во время мирных протестов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики. Лукашенко уже сменил ректоров трех университетов, студенты которых выходили на акции протеста.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.