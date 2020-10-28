Белорусские вузы начали отчислять студентов, участвующих в протестах

Студентов, которые участвуют в протестах против действующей власти Беларуси, начали отчислять из Белорусского государственного медицинского университета, Брестского государственного технического университета и Белорусской государственной академии искусств.

После призыва президента Александра Лукашенко отчислять из вузов студентов, которые ходят на акции протестов, руководство некоторых из них уже начало выпускать соответствующие приказы.

Telegram-канал "Наша Ніва" пишет, что из Белорусского государственного медицинского университета отчислили уже 12 человек.

В Брестском государственном техническом университете подан приказ об отчислении девяти студентов, из Белорусской государственной академии искусств уже отчислили трех студентов, еще двоим сделали выговор.

"Принципиальную позицию занял факультет дизайна, руководство которого отказалось отчислять своих студентов, однако нашлись люди, которые оформляют приказы в обход деканата", – говорится в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики. Лукашенко уже сменил ректоров трех университетов, студенты которых выходили на акции протеста.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Тихановская заявила, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.