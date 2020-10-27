"Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов". Лукашенко заявил, что отдал приказ разгонять протестующих в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Минске 25 октября пытались захватить центр города. После неудачной попытки – отправились в спальные районы, где начали вскрывать квартиры.

Лукашенко: Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске 25 октября, чтобы обезопасить людей. Соответствующее видео опубликовано CTVBY на YouTube-канале.

По его словам, целью протестующих был захват центра столицы. Однако после того, как им это не удалось, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что толпа начала вскрывать квартиры граждан.

"Ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо", – добавил он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. По данным министерства внутренних дел Беларуси этот день по всей стране прошло несколько десятков митингов, в которых приняли участие 3,6 тыс. человек, задержан 581 человек.