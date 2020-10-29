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В Беларуси военкомы дежурят в деканатах университетов. Они выдают повестки отчисленным студентам

28 октября в Беларуси начали отчислять студентов, которые участвовали в митингах. На следующий день в университетах заметили военных комиссаров – они выдавали повестки в армию отчисленным.

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Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября
Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября
Фото: EPA

Военные комиссары дежурят в деканатах и администрациях белорусских университетов и выдают повестки отчисленным студентам. Об этом в Telegram сообщает издания "Наша Ніва".

Журналисты советуют студентам не ходить в деканаты для получения таких повесток, потому что после вручения лично в руки их будет сложнее оспорить. Издание рекомендует учащимся, попавшим в такую ситуацию, обращаться к правозащитникам или местным активистам.

С 28 октября в Беларуси начали массово отчислять студентов, которые участвовали в митингах. По данным "Наша Ніва" на 29 октября, из Белорусского национального технического университета отчислили 52 человека, из Брестского государственного технического университета – девять, из Минского медицинского университета – 21. Отчисления начались после того, как 27 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что митингующих студентов нужно отправлять в армию.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики. Лукашенко уже сменил ректоров трех университетов, студенты которых выходили на акции протеста. 

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Тихановская заявила, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, армия, военкомат, студенты, протесты в Беларуси
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