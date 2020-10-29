Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2020
 
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"Есть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор". Огневич высказалась в поддержку протестов в Польше против запрета абортов

Украинская певица Злата Огневич заявила, что протесты в Польше не являются призывами к аборту, а преследуют цель привлечь внимание к вопросу свободы женщин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Огневич: Когда тебя лишают права выбора, тебя лишают возможности принимать решения
Огневич: Когда тебя лишают права выбора, тебя лишают возможности принимать решения
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич считает, что запрет проведения абортов на законодательном уровне в Польше повлечет за собой волну нелегальных медицинских манипуляций. Об этом она написала 29 октября в Instagram.

"Сегодня я хотела бы затронуть сложную, неоднозначную и в то же время важную тему – тему человеческой свободы. Свобода – это выбор, а когда тебя лишают права выбора, тебя лишают возможности принимать решения и нести за них ответственность. Именно об этом новые поправки в закон об абортах в Польше", – заявила певица.

Она подчеркнула, что считает беременность чудом, подаренным свыше, но не исключает ситуаций, когда женщина должна принять другое решение.

сть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор. Акции протестов, которые прокатились в Польше – это не одобрение или призыв к аборту, это привлечение внимания к вопросу свободы женщин распоряжаться своим телом и самостоятельно принимать решения", – написала Огневич.

Свою публикацию певица также продублировала и на польском языке, использовав хештег strajk kobiet.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, запретив женщинам прерывать беременность даже в случае, если у плода диагностировали неизлечимое заболевание.

После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор. Участники протестов заявляют, что результатом такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин, отмечает "Польське радіо". 

Теги: Польша, протесты, аборт, Злата Огневич, женщины
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