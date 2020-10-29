"Есть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор". Огневич высказалась в поддержку протестов в Польше против запрета абортов

Украинская певица Злата Огневич считает, что запрет проведения абортов на законодательном уровне в Польше повлечет за собой волну нелегальных медицинских манипуляций. Об этом она написала 29 октября в Instagram.
"Сегодня я хотела бы затронуть сложную, неоднозначную и в то же время важную тему – тему человеческой свободы. Свобода – это выбор, а когда тебя лишают права выбора, тебя лишают возможности принимать решения и нести за них ответственность. Именно об этом новые поправки в закон об абортах в Польше", – заявила певица.
Она подчеркнула, что считает беременность чудом, подаренным свыше, но не исключает ситуаций, когда женщина должна принять другое решение.
"Есть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор. Акции протестов, которые прокатились в Польше – это не одобрение или призыв к аборту, это привлечение внимания к вопросу свободы женщин распоряжаться своим телом и самостоятельно принимать решения", – написала Огневич.
Свою публикацию певица также продублировала и на польском языке, использовав хештег strajk kobiet.
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Dzis * chcia * abym poruszyc * z * oz * ony, kontrowersyjny i jednoczes * nie waz * ny temat - temat wolnos * ci cz * owieka * Wolnos * c * to wybo * r, a kiedy jestes * pozbawiony prawa wyboru, jestes * pozbawiony moz * liwos * ci podejmowania decyzji i bycia za nie odpowiedzialnym. Tego w * as * nie dotycza * nowe ustawy o aborcji w Polsce. Uwielbiam dzieci, szczerze wierze * , z * e rozpocze * cie nowego z * ycia to cud dany z go * ry, a sa * sytuacje, w kto * rych kobieta musi dokonac * wyboru. Protesty, kto * re przetoczy * y sie * przez ca * a * Polske * , nie sa * aprobata * ani wezwaniem do aborcji, ale zwracaja * uwage * na kwestie * wolnos * ci kobiet w kontrolowaniu swojego cia * a i podejmowaniu w * asnych decyzji. Dodatkowo, zakaz aborcji na poziomie legislacyjnym pocia * gnie za soba * fale * nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia i z * ycia manipulacji medycznych, kto * re moga * okaleczyc * niejeden czloweczyj los ________________________________________ Сегодня я хотела бы затронуть сложную, неоднозначную и в то же время важную тему - тему человеческои * свободы. Свобода - это выбор, а когда тебя лишают права выбора, тебя лишают возможности принимать решения и нести за них ответственность. Именно об этом новые поправки в закон об абортах в Польше. Я обожаю детеи * , искренне считаю, что зарождение новои * жизни - это чудо, подаренное свыше, при этом, есть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор. Акции протестов, которые прокатились по всеи * Польше - это не одобрение или призыв к аборту, это привлечение внимания к вопросу свободы женщин распоряжаться своим телом и самостоятельно принимать решения. К тому же, запрет проведения абортов на законодательном уровне повлече * т за собои * волну нелегальных и опасных для здоровья и жизни медицинских манипуляции * , что может покалечить не одну человеческую судьбу.... #strajkkobiet #ToJestWojna #czarnyprotest * @strajk_kobiet #mie * dzynarodowystrajkkobiet #МоєТілоМоєДіло #ZlataOgnevich #БОГИНЯ #СвободаБытьСобои *
22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, запретив женщинам прерывать беременность даже в случае, если у плода диагностировали неизлечимое заболевание.
После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор. Участники протестов заявляют, что результатом такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин, отмечает "Польське радіо".