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19 октября, 2020
 
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Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях

Украинская певица Злата Огневич отметила высокую активность мужчин на ее страницах в соцсетях.

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Огневич: В соцсетях мужчины очень активные
Огневич: В соцсетях мужчины очень активные
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич сообщила, что получает от мужчин откровенные фотографии в ответ на публикацию своих снимков в соцсетях. Об этом она рассказала в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей.

"В соцсетях мужчины очень активные. И они в ответ также присылают [фото]. Но я уже это даже не открываю. Потому что я пару раз это открыла и поняла, что это была плохая идея", – рассказала певица.

На уточняющий вопрос Осадчей, какие именно снимки присылают ей мужчины, певица заявила, что "присылают все".

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".

В июне артистка заявила, что при расставании бойфренд назвал ее "толстой неудачницей" и после этого у нее появились комплексы.

28 сентября в эфире телеканала "Дом" Огневич призналась, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

Теги: Злата Огневич, певица
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