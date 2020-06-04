"Слезы наворачиваются". Огневич снялась в откровенной фотосессии и поделилась воспоминаниями о пережитых унижениях

Украинская певица Злата Огневич призналась, что мужчина, с которым она встречалась, назвал ее при расставании толстой неудачницей. Певице понадобилось несколько лет, чтобы принять себя и решиться на откровенные снимки.

Огневич: Если бы мне пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась в лицо Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram несколько снимков, сделанных во время фотосессии в белье.

"Если бы мне пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть", – рассказала Огневич.

По словам певицы, после того как человек, которого она любила, назвал ее в момент расставания толстой неудачницей, у нее появились комплексы.

"Он меня называл бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен. Дальше пошли упреки относительно тела, фигуры: неуклюжая коротышка, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я, когда вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно. Вот, пишу это и слезы наворачиваются", – призналась певица.

Огневич рассказала, что ей понадобилось несколько лет, чтобы принять себе такой, какая есть.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека.