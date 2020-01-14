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14 января, 2020
 
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"Я пыталась уйти домой, на небо". Огневич рассказала о попытке суицида

Украинская певица Злата Огневич призналась, что пережила тяжелую депрессию.

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Огневич: Время утекает слишком быстро, чтобы тратить жизнь на то, что не вызывает любви
Огневич: Время утекает слишком быстро, чтобы тратить жизнь на то, что не вызывает любви
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram разместила снимки в белье.

"Мотивация. Точка отсчета – сегодняшний день. Всегда и сейчас! Время утекает слишком быстро, чтобы тратить жизнь на то, что не вызывает любви. Да! Именно любовь и страсть необходимы во всем, чем мы занимается! И это есть значение высшего порядка. После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на небо... Так вот, придя в сознание и ощутив, что я все еще дышу, первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг! То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю жизнь. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!" – написала певица в свой день рождения, 12 января.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Теги: депрессия, Злата Огневич
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