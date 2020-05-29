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29 мая, 2020
 
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"Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео

Украинская певица Злата Огневич презентовала на своем YouTube-канале трек под названием "Гола правда", завершающий трилогию автобиографических любовных историй. Ранее певица спела "Ти обіцяв" и "Беги", в которых рассказала свои лав-стори без хеппи-энда. По словам Огневич, в этих песнях она полностью оголила свои эмоции, поэтому третья композиция и получила такое название. Анонсируя клип на новый трек, Огневич пообещала, что некоторые кадры из видео могут шокировать зрителя. "Но я скажу только одно: это настоящее искусство, которое передаст смысл песни "Гола правда".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Трек Огневич "Гола правда" завершает автобиографическую трилогию
Трек Огневич "Гола правда" завершает автобиографическую трилогию
Фото: zlata.ognevich / Instagram

видео

Видео: Zlata Ognevich / YouTube
Теги: Украина, клип, Злата Огневич, видеоклип, актриса
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