"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации

Украинская певица Злата Огневич 14 сентября на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена спящей в постели.
Певица позирует в кадре с закрытыми глазами, одетая в белую прозрачную комбинацию.
"Взяла паузу, нужен глоток воздуха вне социальных сетей. Буду ловить звезды", – сообщила певица.
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Простите, что мало активничаю в эти дни Взяла паузу, нужен глоток воздуха, вне социальных сетеи * . Простои * , живои * глоток воздуха, небо... да, много неба! Буду ловить зве * зды А как, Вы думали, пишется музыка ? )) P.S. Тем временем, можете слушать новыи * альбом #Богиня , ведь скоро мы встретимся на акустических концертах#ZlataOgnevich #ZOteam #новыи * Альбом style @aniahoncharova dress @poustovit @lilia.poustovit photo @karginaki hair style @yarotskiy_denis mua @otosanta
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.
Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах. В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".