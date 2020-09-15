"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации

Украинская певица Злата Огневич позировала в кадре фотографа в белой прозрачной комбинации.

Украинская певица Злата Огневич 14 сентября на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена спящей в постели.

Певица позирует в кадре с закрытыми глазами, одетая в белую прозрачную комбинацию.

"Взяла паузу, нужен глоток воздуха вне социальных сетей. Буду ловить звезды", – сообщила певица.

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым.

Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Огневич была народным депутатом Украины от Радикальной партии Олега Ляшко в 2014–2015 годах. В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач".